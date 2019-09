Al “Massimino” di Catania inizia l'era di Paolo Nicolato alla guida della Nazionale Under 21. Alle 18.30, gli Azzurrini inaugurano il nuovo corso nell'amichevole contro la Moldavia, una sorta di prova generale in vista del primo impegno ufficiale nel girone di qualificazione al prossimo Europeo contro il Lussemburgo.



L'attenzione generale sarà riservata al centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo e all'ex juventino Moise Kean, desiderosi di riscattarsi dopo l'esclusione punitiva dalla Nazionale maggiore.





Ore 18.30, Catania



ITALIA-MOLDAVIA 0-0 LIVE



2' STINA PERICOLOSO: Carnesecchi deve volare alla sua sinistra per disinnescare la punizione mancina del calciatore moldavo.



22' KEAN SFIORA IL GOL: Pinamonti tocca per Zaniolo, che allarga per l'attaccante dell'Everton, il cui destro è deviato in corner da Agachi



47' SCAMACCA VICINO AL BIS: altro piazzato insidioso dell'attaccante dell'Ascoli, palla a lato non di molto.



48' MAGGIORE SFIORA IL RADDOPPIO: appena entrato, riceve palla da Sottil e concluse fuori di pochissimo in diagonale.



52' FRATTESI TROVA IL 2-0 - Altra bella iniziativa dell'Italia sulla sinistra, Sala trova il fondo e il giocatore del Sassuolo corregge in porta da pochi passi







LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA: Carnesecchi; Del Prato, Marchizza, Bastoni, Ranieri; Carraro, Zanellato; Kean, Zaniolo, Smamacca; Pinamonti.





MOLDAVIA: Agachi; Djinari, Furtuna, Ursu, Boico; Dros, Stina, Craciun; Nicolaescu, Nihaev, Belousov.