Il centrocampista del PSG Marco Verratti parla a Rai Sport dal ritiro della Nazionale: "Kean e Zaniolo esclusi da Mancini per l'atteggiamento all'Europeo Under 21? Penso sia una scelta giusta, Con i social ora per i giovani... Non penso sia per punizione ma per far capire loro che quando si è così giovani bisogna far qualcosa più degli altri. Icardi al PSG? È stata una bella sorpresa, fino a ieri non me l'aspettavo. Ci darà una mano. Siamo un bel gruppo, ma avere concorrenza fa crescere un giocatore. Se vuoi vincere ed essere competitivo in ogni competizione devi avere questi giocatori. In area non ce ne sono tanti come lui, ci darà una mano, farà crescere noi e crescerà lui. Lotta a razzismo e omofobia? Bisogna interrompere le partite perché se no non si va avanti. So che è un passo grande, ma bisogna farlo perché se no quei 4-5 stupidi allo stadio ci saranno sempre. L'appello di Lukaku? Ha ragione, dipende prima di tutto da noi giocatori che possiamo essere d'immagine per i più piccoli e non. Abbiamo un grande peso, se parte da noi è un vantaggio. Le parole di Galeone? Se era una scelta di soldi potevo andare prima al PSG. Non sono qui per i soldi, sono qui per il progetto e perché ha ambizioni. Non è facile vincere qui, possiamo fare di più in Europa. Far parte di un progetto così mi fa sentire vivo. Non volevo essere uno dei tanti, ma uno che portava questa squadra il più in alto possibile. Quando vedevo le cifre che circolavano, 80-90 milioni, potevo chiedere un contratto molto più alto".