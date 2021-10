Sfida al vertice tra le due favorite per la qualificazione diretta al prossimo Europeo Under 21, in programma nel 2023. L’Italia - ancora a punteggio pieno nel gruppo F -, ospita la Svezia capolista, attualmente un punto sopra gli azzurri ma con un match in più. Secondo i betting analyst i ragazzi di Nicolato sono favoriti per proseguire il percorso netto, in quota a 1,55, con il segno «X» a 4 mentre vale 5 volte la posta un colpo esterno degli scandinavi. All’U-Power Stadium di Monza visto lo spirito offensivo di entrambe le squadre si prospetta una partita ricca di gol con l’Over 2,5 proposto a 1,62 in vantaggio, come riporta Agipronews, nei confronti dell’Under 2.5 a 2,10. Nell’ultimi precedente, datato novembre 2020, ci fu una sonora vittoria interna italiana, per 4-1 con la replica del punteggio di undici mesi fa in quota a 21. Si gioca a 8 un pareggio per 1-1 mentre sale a 15 un successo di misura per 0-1 a favore degli ospiti.