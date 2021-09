Dopo una stagione d'adattamento in una big, per Sandro Tonali è iniziata una nuova vita al Milan. Il centrocampista ha trovato il primo gol in rossonero e ora è pronto a prendersi le chiavi dell'Under 21. Oggi alle 17.30 infatti la squadra di Nicolato scenderà in campo contro il Lussemburgo per le qualificazioni all'Europeo di categoria, e il nuovo capitano sarà proprio Sandro Tonali.



IL SALTO - La novità della nuova stagione è la fascia intorno al braccio del centrocampista del Milan, per responsabilizzarlo ancora di più e fargli fare il definitivo salto di qualità. Il classe 2000 ha totalizzato 7 presenze con l'Under 21, che si aggiungono alle 11 con l'Under 19 dove ha debuttato proprio con Nicolato in panchina, e alle 4 gare giocate in Nazionale maggiore sotto la guida di Roberto Mancini.