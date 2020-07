Il Napoli tratta Cegiz Under per il dopo Callejon. Secondo il Corriere dello Sport, alla Roma interessa Milik, che però si è già promesso alla Juventus. Per il turco il club giallorosso chiede 35 milioni di euro, considerati eccessivi da De Laurentiis, che sforzandosi più che può arriverebbe ad offrirne una decina in meno. L'unico calciatore che potrebbe essere coinvolto in uno scambio è il portiere Ospina.