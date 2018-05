Grande giornata per le giovanili della Juventus che oggi hanno portato a casa tre vittorie su tre. L’Under 15 di Bove ha battuto il Milan per 2 a 0 a Vinovo qualificandosi per le semifinali contro il Napoli. Vittorie pesanti anche per le under 16 e 17 che hanno ipotecato il passaggio in semifinale con due vittorie in trasferta. La formazione Under 16 allenata da Barone ha battuto il Novara per 4 a 0 in trasferta (reti di Abou, Tongya e doppietta di Poppa) mentre l'Under 17 ha battuto l'Inter per 4 a 2.