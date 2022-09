Ultimo appuntamento della fase a gironi della Nations League per l'Italia, che alla Puskas Arena con l'Ungheria si gioca il primo posto del gruppo 3 della Lega A.



Pochi dubbi di formazione per i due ct: Rossi orientato a confermare l'ex Milan Kerkez a sinistra e i due Szalai tra difesa e attacco. Mancini ha definitivamente salutato Immobile e riflette sulle condizioni dei suoi dopo la vittoria sull'Inghilterra: l'idea è di confermare lo stesso modulo (3-5-2) e lo stesso undici visti a San Siro, con Acerbi in difesa e Scamacca-Raspadori davanti.



PROBABILI FORMAZIONI



Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Ct. Rossi.



Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. Ct. Mancini.