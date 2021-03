Un talento da tenere d'occhio. Segnatevi il suo nome: più di un club italiano si è messo sulle tracce di Bendeguz Bolla (foto: Molfehervarfc.hu), terzino destro classe '99 ora capitano dell'Under 21 dell'Ungheria con cui volerà agli Europei di categoria. Uno dei prospetti più attesi della sua nazione, di proprietà del MOL Fehervar FC ma con molti club sulle sue tracce.

Nonostante la giovane età, Bolla ha già un'esperienza importante: quasi 100 partite giocate, anche parte della nazionale maggiore dell'Ungheria che ora lo "presterà" all'Under 21 per gli Europei. Un gran controllo di palla, velocità e capacità di giocare anche da esterno alto: Bolla è un terzino di spinta che promette bene, in crescita anche sulla fase difensiva.

Uno stile di gioco propositivo che raccontano anche i suoi numeri: 1 gol e 5 assist in prima divisione, 3 gol e 5 assist in seconda, la crescita di un talento come Bolla che l'Europa tiene d'occhio...