Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha rilasciato un'intervista a Repubblica, parlando della prossima sfida in Nations League contro l'Italia: "Se all'inizio della Nations mi avessero detto 'farai sette punti dopo le prime quattro giornate, scegli tu con chi farli', avrei scelto proprio come è andata a finire. Se proprio dovevo perdere tre punti li avrei infatti lasciati volentieri all'Italia. Non ho rivincite da consumare o sensi di rivalsa".