Un’Italia in cerca di coerenza. Ecco il nome su cui dovrebbe puntare Spalletti

A molti osservatori e tifosi italiani Spalletti è sembrato un po’ confuso nella gestione di queste tre partite del Gruppo B. Così è stato interpretato l’ormai famigerato patto coi giocatori alla vigilia di Italia-Croazia, partita nella quale gli azzurri sono scesi in campo con un sistema di gioco differente dalle uscite precedenti. E così è stato interpretato anche il tentativo di rimanere agganciati a Modric e compagni dopo l’uno a zero di lunedì sera, che si è tradotto in un’ulteriore modifica tattica a partita in corso. Modifica, peraltro, che ha creato il presupposto situazionale per la giocata vincente di Calafiori e Zaccagni. Ma tutta quella roba lì è stata chiamata subito “fortuna”, “miracolo”.. Dunque a ben guardare forse un po’ confuso sì, ma anche molto vivo e pronto ad affrontare le inattese underperformance di alcuni giocatori fondamentali. Nell’analisi tattica seguente vedremo come a questa Italia basterebbe veramente poco per riconoscersi pienamente nel calcio pensato dal suo CT. Forse solo un nome, un nome solo per mantenere gioco ed equilibrio…

La brutta sconfitta con la Spagna è stata (a posteriori) un momento molto importante, oserei dire quasi rivelatore. Non tanto per arrivare alla conclusione del ridimensionamento, del “sono più forti loro”. Lo sono stati, è vero, ma per una serie di cause precise che, se analizzate a dovere e corrette, possono riportarci al loro livello forse anche a prescindere dal modulo adottato. Innanzitutto non dobbiamo fermarci al singolo. Siamo tutti d’accordo che Williams ha massacrato Di Lorenzo,

Pur avendo lo stesso numero di centrocampisti, riuscivano sempre a generare piccole superiorità numeriche in giro per il campo, tanto che spesso Rodri pareva liberissimo e le nostre mezzali e il centravanti non riuscivano a insidiarlo a dovere.Questa difficoltà in fase difensiva veniva amplificata da due fattori:(oltre che Barella dal suo ruolo); secondo e in parte conseguente al primo punto, una più generale assenza di coraggio e qualità di scelta nella prima costruzione e nel mantenimento del possesso.

Da qui una certa sfiducia nel gioco corto e questa palla lunga ripetuta sterilmente per il tridente isolato e lontano, anche quando la triangolazione vicina dei compagni avrebbe consentito lo sviluppo delle trame di risalita richieste da Spalletti.Dopo la disfatta mentale con la Spagna, Spalletti ha rimediato con un cambio di sistema volto ad attivare meglio la componente interista di questa Italia (dal 4-3-3 siamo passati al 3-5-2). Individuato il problema Frattesi, Frattesi è rimasto in panchina, così Barella poteva tornare nel suo habitat sul centrodestra. Dimarco quinto anziché terzino e finalmente Darmian a dare un po’ di saggezza e solidità al reparto difensivo, consentendo così a Di Lorenzo (un po’ più alto da quella parte) di riprendersi dopo la sbornia con la Spagna. Pellegrini invece (male anche lui da falso esterno con gli iberici) è stato schierato nel suo ruolo di mezzala, ma ha fatto pochino anche così. Dopodiché via il tridente (bocciatura sacrosanta per Chiesa), e dentro due punte utili nelle due fasi come Retegui e Raspadori (che hanno fatto bene).

Raspadori tra le linee ha offerto spesso e volentieri una soluzione in più per i costruttori, inoltre il fraseggio, complessivamente, è sembrato più fluido e flessibile (buona alternanza di gioco corto e gioco lungo con Jorginho e Barella di nuovo protagonisti). Però poi Spalletti, specialmente dopo il gol subito, ha dovuto cambiare ancora.Dapprima è passato a quattro dietro, poi mano a mano che trascorrevano i minuti ha messo in campo la formazione più offensiva che poteva, giocandosi tutti gli assi nella manica: dopo Frattesi e Chiesa, Scamacca, Zaccagni e Fagioli.Praticamente ha rovesciato il 4-3-3 con cui è arrivato in Germania…

Ed è proprio giocando su questo sovraccarico della difesa croata che Spalletti ha preparato il campo a Calafiori per quella ormai famosa discesa da cestista con scarico geniale alla Teodosic.Ecco, alla luce di tutti questi discorsi e a maggior ragione con l’assenza di Calafiori squalificato agli ottavi, occorre riflettere sulla capacità di costruzione di questa squadra, così fondamentale per Spalletti. A prescindere dalle scelte di sistema che farà (quindi se attaccare col tridente o col tandem del 3-5-2),. L’uomo che, come aveva previsto, gli è servito nel momento meno conservativo della fase a gruppi, potrebbe diventare la chiave della coerenza e del bel gioco, quella chiave che finora Spalletti non è ancora riuscito a individuare.(quindi schierato sul centrosinistra al posto di Pellegrini, e consentendo così a Barella di alzarsi a inventare sul centrodestra).