Cristiano Ronaldo è pronto per il secondo esordio della carriera con la maglia del Manchester United. Old Trafford si preparare a riammirare il portoghese che già contro il Newcastle sabato pomeriggio potrebbe tornare a marcare il territorio: gli esperti credono che l’ex Juve andrà a segno al debutto, tanto da offrirlo a 1,45. Solskjaer potrebbe concederli qualche minuto, o addirittura farlo partire dall’inizio: si prospetta il tutto esaurito per il grande ritorno di Ronaldo che in Premier League vanta 84 reti in 196 presenze. Una contesa piuttosto agevole sulla carta per i Red Devils, riporta agipronews,visto il segno «1» a 1,20. Ma tra i papabili marcatori non c’è solo CR7. Spiccano anche Edinson Cavani (1,78) e Bruno Fernandes a 1,92.