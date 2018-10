Juve contro Manchester United, ma anche Cristiano Ronaldo contro Mourinho: la sfida è infuocata. I due infatti hanno vissuto diversi anni insieme, senza mai amarsi davvero: tante le tensioni dal 2010 al 2013 al Real Madrid, periodo in cui Mou si è seduto sulla panchina dei blancos. Questioni caratteriali e di ego, quell'orgoglio intoccabile per entrambi, che ha generato una serie di frecciate: Mourinho si scatenò a suon di "Tu giochi solo per te stesso", "Tu non rispetti i compagni" e "Ti credi superiore a Di Maria?", mentre Ronaldo rispondeva parlando di difensivismo e gabbie tattiche improprie per una squadra come il Real Madrid.