Il casting per migliorare lo spento attacco del Manchester United è appena iniziato. Diversi i nomi già accostati per la prossima sessione di mercato ai Red Devils: uno degli ultimi è quello di Timo Werner. ​Il Manchester Evening News riporta come Solskjaer avrebbe individuato nel 23enne del Lipsia il giusto rinforzo da affiancare a Rashford per dare imprevidibilità all'attacco dello United. I suoi numeri con il Lipsia sono davvero importanti: 68 gol messi a segno in 124 partite disputate tanto che, già nella scorsa estate, diversi club anche di serie A si erano fatti avanti per il tedesco.