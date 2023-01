Se c’è unlassù che decide chi, come e quando deve segnare, evidentemente vuole molto bene ad. Haaland alias cyborg oppure. Non la si può pensare diversamente davanti a certi numeri:. E se si guarda alla sola Premier League i dati fanno ancora più paura:giocati.La risposta è una: no.- Lui, l’attaccante più precoce della storia della Premier League (ha impiegato 14 partite a siglare 20 reti, nessuno come lui), ha rovinato il pomeriggio domenicale delall’Etihad Stadium: 3-0 il finale, e tripletta di Erling in 14 minuti. La quarta stagionale per l’ex Salisburgo,. La punta, che in quanto ad hat-trick ha superato purenel campionato inglese (il portoghese non è andato oltre quota tre), va di corsa: prima di lui, per realizzare quattro triplette Ruudaveva impiegato 65 presenze.- E pure Alan, il miglior marcatore di sempre in Inghilterra in una stagione (34 centri), inizia a tremare: nella stagione 1995-96 l’ex Newcastle aveva avuto bisogno di 42 giornate per fare 5 triplette. Ad Haaland invece sono bastate 18 gare per farne quattro.per rappresentare la grandiosità di Haaland: il classe 2000 di Leeds ha già superato i vincitori delle ultime tre classifiche marcatori della Premier. Precisamente(23 gol nel 19-20),(23 gol nel 20-21) e la coppia(23 gol nel 21-22). Ma Haaland è ingordo e non vuole fermarsi: nel mirino c’è la