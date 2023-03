Premessa: il Napoli non vuole vendere Osimhen. Anzi. L’unico fattore che può convincere De Laurentiis a sedersi a trattare l’attaccante nigeriano. Per questo gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e si stanno guardando intorno per capire chi può essere il profilo giusto sul quale puntare in caso di clamorosa cessione di Osi.- Il nome che mette tutti d’accordo a Napoli è quello di, che per qualcuno è già diventato il ‘nuovo Haaland’. L’Atalanta se la ride e si gode il gioiellino danese classe 2003 che. E conferma la verve realizzativa anche in nazionale,Per De Laurentiis è la prima scelta come conferma anche il Corriere dello Sport, lui davanti ai vari Beto, David e Djalò.- Per Milan e Juve un rimpianto: gli scout rossoneri l’avevano segnalato a Maldini ma il budget era finito tutto nelle casse del Bruges per De Ketelaere, i bianconeri avevano fatto un sondaggio ma in quel ruolo avevano già Vlahovic e Kean.. Piace al Napoli ma anche a qualche club inglese, che ha già fatto i primi sondaggi per capire se c’è possibilità di trattare. Per il momento De Laurentiis si tiene stretto Osimhen, ma se dovesse arrivare una super offerta ha già in mente con chi sostituirlo.