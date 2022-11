Il ct dell'Uruguay Diego Alonso ha parlato in conferenza stampa:



"Il nostro pensiero è uno solo, vincere la prima partita. Ci stiamo preparando pensando ai noi stessi: ovviamente guardiamo anche le altre gare, ma siamo concentrati solo su di noi. Si sono tutti preparati benissimo, stanno tutti bene tranne Araujo che ha svolto lavoro differenziato. Siamo felici di quello che possiamo produrre in attacco, ma non abbiamo solo le punte. Anche gli altri reparti dovranno fare bene in entrambe le fasi".