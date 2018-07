Edinson Cavani, attaccante del PSG e dell'Uruguay, ha commentato con un messaggio sul proprio profilo Twitter l'eliminazione dal Mondiale della Celeste.



Queste le parole usate dal Matador: "Sono molto triste, ma anche orgoglioso e grato a Dio per aver vissuto questa esperienza insieme a questa famiglia, dentro e fuori dal campo. Orgoglioso di essere uruguayano e soffrire in questi momenti".

Cavani non ha potuto prendere parte alla partita a causa di un infortunio muscolare. Sono molto triste, ma anche orgoglioso e grato a Dio per aver vissuto questa esperienza insieme a questa famiglia, dentro e fuori dal campo. Orgoglioso di essere uruguayano e soffrire in questi momenti