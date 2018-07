Uruguay-Francia 0-2



URUGUAY



Muslera 4: Non può nulla sulla rete del vantaggio francese siglata Varane, è colpevole in occasione del raddoppio di Griezmann con una clamorosa papera.



Cáceres 6,5: Lloris gli nega il gol con un intervento super a pochi istanti dall'intervallo. Spinge con continuità, è uno dei più pericolosi della Celeste.



​Giménez 6: Prova a tenere a bada Griezmann, che è costretto ad abbassarsi per giocare qualche pallone in più. Incolpevole in occasione dei gol francesi.



Godín 6: che duello con Giroud! Riesce a contenere bene l'attaccante del Chelsea. Sfiora il gol del pari sulla respinta di Lloris in occasione del colpo di testa di Caceres. In fase difensiva è come sempre preciso.



Laxalt 6,5: deve fermare Mbappé, e ci riesce! Parte bene con qualche accelerazione in fase offensiva, ma è impegnato in fase difensiva e non riesce a farsi più vedere in avanti.



Nandez 6: molto generoso, offre come al solito una prestazione di grande quantità. (Dal 73' Urretaviscaya sv)



Torreira 5,5: prova a dirigere la manovra dell'Uruguay, ma è costretto a lavorare soprattutto in fase di non possesso. Senza Cavani, la sua squadra si muove male e lui non riesce a incidere.



Bentancur 4,5: Parte bene, si spegne nel corso del match. Sovrastato da Pogba, che lo annulla. Da un suo fallo su Tolisso nasce la punizione del gol di Varane. (Dal 59' Rodriguez 6: subito dopo il suo ingresso arriva il raddoppio della Francia. Ci prova con una conclusione da fuori)



​Vecino 5: Soffre la fisicità del centrocampo francese. Ci prova ma non riesce a essere determinante in mezzo al campo.



Suárez 4,5: prestazione negativa dell'attaccante del Barcellona. Non è mai in partita, parte da lontano ma non riesce a impensierire Lloris nel corso dei 90 minuti.



Stuani 5: ha il difficile compito di sostituire Cavani. Soffre la sterilità offensiva della Celeste. Si fa anticipare da Varane in occasione del gol del vantaggio francese (Dal 59' Gomez 5: tocca pochissimi palloni)



All. Tabarez 5,5: L'assenza di Cavani è pesante. Il suo Uruguay ci prova, ma deve arrendersi a una Francia molta solida.



FRANCIA



Lloris 7: intervento miracoloso su Caceres a pochi istanti dall'intervallo, che nega il gol del pari all'Uruguay. Non corre particolari rischi.



Pavard 6: si limita ad accompagnare la fase offensiva, non è particolarmente impegnato in difesa.



Varane 7: sblocca il match con un inserimento perfetto nell'area avversaria. Puntuale in fase difensiva, non rischia nulla.



Umtiti 6: Stuani non è Cavani, ma lui è preciso e non lascia spazi agli avversari. Rischia di rovinare tutto con una palla persa ingenuamente in area.



Lucas 6: spinge con continuità sulla corsia di sinistra, non è impegnato in fase di non possesso. L'ammonizione arrivata dopo 33 minuti non condiziona la sua prestazione.



Pogba 6,5: prova di grande sostanza dell'ex centrocampista della Juventus. Da una sua ripartenza nasce il gol del raddoppio di Griezmann.



Tolisso 6,5: Prestazione di qualità e quantità, è bravo in fase difensiva e ci prova anche in avanti. (Dal 79' N'Zonzi sv)



Kanté 7: Recupera una mole impressionante di palloni. È ovunque! Ottima prova.



Mbappé 5: Ci prova con qualche accelerazione delle sue, non riesce a rendersi pericoloso. Brutta sceneggiata nella ripresa, dopo un colpo di tacco che fa stizzire gli avversari. (Dall'88' Dembelé sv)



Griezmann 7: Serve una palla perfetta per la testa di Varane in occasione del gol del vantaggio. E' bravo e fortunato in occasione del raddoppio con un tiro velenoso che beffa Muslera. (Dal 93' Fekir sv)



Giroud 6: Lavora molto bene in avanti e combatte con due avversari arcigni come Godin e Gimenez.



All. Deschamps 6,5: la sua squadra continua a volare. Non concede nulla e conquista il pass per le semifinali senza particolari patemi.