Alle 16, al Nizhny Novgorod Stadium, va in scena il primo quarto di finale di Russia 2018, Uruguay-Francia. Le due nazionali arrivano all'appuntamento dopo aver battuto, negli ottavi, il Portogallo di Cristiano Ronaldo (gli uruguagi) e l'Argentina di Lionel Messi (i francesi). Chi vince, affronterà in semifinale la vincente del match fra Brasile e Belgio, che si sfideranno questa sera alla 20. Per quanto riguarda i precedenti, la Francia ha vinto solo uno degli otto precedenti incontri con l’Uruguay (4 pareggi e 3 sconfitte), perdendo anche l'ultimo scontro diretto: 1-0 Uruguay, giugno 2013 (gol di Luis Suárez). Inoltre, l'Uruguay è imbattuto contro la Francia ai Mondiali: un successo per 2-1 nel 1966 e due pareggi, entrambi per 0-0, nel 2002 e nel 2010. Per sfatare la tradizione, i transalpini si affideranno alla loro stella emergente, Kylian Mbappé, autore di una partita strepitosa contro l'Argentina, mentre dall'altra parte della barricata un infortunio blocca Edinson Cavani, decisivo nell'ottavo contro i portoghesi (il peso dell'attacco sudamericano sarà quindi quasi totalmente sulle spalle di Suarez). Sfida nella sfida, quella fra i due ct, appartenenti a generazioni diverse: sulla panchina della Celeste c'è il 71enne Oscar Washington Tabarez, che sta commovendo il mondo per la sua dedizione alla causa, a dispetto della grave malattia che ne condiziona la mobilità; per i Bleus invece c'è il 49enne Didier Deschamps, oggi all'81esima presenza.