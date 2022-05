Il ct dell'Uruguay, Diego Alonso, ha comunicato la lista dei convocati per le sfide amichevoli contro Messico, Stati Uniti e Giamaica, in programma rispettivamente il 2,5 e 11 giugno. Tra i giocatori presenti anche tre che hanno giocato in Serie A quest'anno, ovvero Lucas Torreira, Matias Vecino e Matias Vina più Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli ufficializzato nella giornata odierna.



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente).



Difensori: Diego Godin (Atletico Mineiro), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Ronald Araujo (Barcellona), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), Martin Caceres (Levante), Guillermo Varela (Dinamo Mosca), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Getafe), Damian Suarez (Getafe).



Centrocampisti: Lucas Torreira (Fiorentina), Matias Vecino (Inter), Mauro Arambarri (Getafe), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Manuel Ugarte (Sporting Lisbona), Fernando Gorriaran (Santos Messico), Nicolas De la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Alaves), Agustin Canobbio (Atletico Paranaense).



Attaccanti: Diego Rossi (Fenerbahce), Edinson Cavani (Manchester United), Darwin Nunez (Benfica), Maximiliano Gomez (Valencia).