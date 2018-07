Il rientro in hotel dell'@Uruguay dopo aver battuto il Portogallo è emozionante: quanti applausi per Tabarez, Cavani e #Bentancur

Emozioni purissime, al rientro dell'in hotel a Sochi dopo il successo contro il Portogallo . Cavani, Suarez, il Maestro Tabarez esono stati accolti da applausi di tutto il personale e di molti tifosi presenti in Russia al seguito della Celeste. Una vera e propria passerella trionfale immortalata in questo filmato che nella notte è partito dalla Russia per arrivare fino a Montevideo e nelle altre città die continua a sognare: venerdì 6 luglio, contro la Francia, i quarti di finale.