"Vina sta benissimo, ha avuto questo problema che lo ha fatto uscire prima contro il Perù. Il giorno dopo la partita ha fatto la risonanza magnetica ed è risultato che stava benissimo. È stata una mia decisione quella di non farlo giocare, non aveva nulla": parla così il ct dell'Uruguay, Oscar Tabarez, al termine della vittoria per 4-2 contro la Bolivia