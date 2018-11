Ismael Urzaiz, ex giocatore dell'Athletic Bilbao, ha commentato duramente il periodo del Real Madrid ai microfoni del Mundo Deportivo: "Dopo la partenza di Cristiano, Benzema e Bale sono gli attaccanti di livello nella squadra, e Karim sembra avere il suo ruolo. Anche se non penso sia in grado di fare gli stessi gol che ha fatto Cristiano.



Credo che la partenza di CR7 sia coincisa con la finale di Champions League e con le sue dichiarazioni, che non erano certo molto accurate. Indipendentemente da ciò che accade dietro le quinte, in quel momento stai celebrando un titolo con tutta la tua squadra. Credo che le persone, a quel punto, pur sapendo di dovergli molto, si siano un po' svincolate da lui, da quel desiderio di protagonismo".