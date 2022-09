Matteo Berrettini, prima soffre, poi lotta e alla fine rimonta e vince in una partita a doppia faccia contro Davidovich Fokina. Il tennista italiano si impone al 5° set con i parziali 3-6, 7-6(4), 6-3, 4-6 e 6-2 e, per la terza volta negli ultimi 4 ani raggiunge almeno i quarti di finale degli Us Open.