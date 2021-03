Strage in un supermercato di Boulder, Colorado. Un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile d'assalto Ar-15, uccidendo diverse persone presenti al King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell'area a sud della città. Il killer è stato poi successivamente ferito ed arrestato. La sua identità non è stata rivelata così come per ora restano anonime le sue motivazioni. ​L'allarme è scattato intono alle 14.30 locali: poco dopo l'agente Talley è arrivato sul posto ed è stato freddato dal killer. Alle 14.49 un tweet della polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dall'area mentre l'edificio veniva presidiato. Dall'interno, l'uomo ha cominciato a sparare pure contro gli agenti e agli uomini dello Swat Team. Il numero delle vittime poteva essere perfino superiore: lo store era molto affollato ma diversi clienti sono riusciti a fuggire dall'uscita secondaria, rifugiandosi in un vicino parcheggio.