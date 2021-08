Dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, si ritira la leggenda del calcio americano, Carli Lloyd si ritira. Stella assoluta, dopo 128 gol in 312 partite con gli States, con cui ha vinto due Mondiali e due medaglie d'oro alle Olimpiadi, la classe '82 ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. In carriera ha indossato le maglie di Chicago Red Stars, Sky Blue, Western New York Flash, Houston Dash e Manchester City.