Sempre più ragazzi portano avanti le proprie ambizioni cercando di far combaciare le proprie abilità sportive con quelle di studio. Due strade un tempo alternative che oggi invece si rivelano spesso complementari per raggiungere i propri obiettivi.



Molti sono gli atleti che negli ultimi anni hanno rivolto l’attenzione verso gli Stati Uniti dove, ormai da tempo, viene data loro la possibilità di ottenere ricche borse di studio praticando sport ad altissimo livello. Tuttavia ottenere questo genere di incentivi non è semplicissimo.



A dare una mano ai ragazzi arriva ora un sistema innovativo creato negli States da un imprenditore italiano: Alessio Sundas, general manager di American Group Sports Management LCC USA e di Sport Man SRL. Si tratta di Oracle Genius ASM, un vero e proprio algoritmo, gestibile tramite app telefonica, che analizza e cataloga i dati di ogni singolo atleta inviandoli poi ad un database che a sua volta li mette a disposizione di college ed università.



“Un atleta - spiega Sundas - durante la sua carriera disputa decine e decine di partite durante le quali le telecamere ad intelligenza artificiale raccolgono dati inviati poi dal metodo Algorithm Oracle Genius al reparto di Data Analys. Ottenuti i dati l’Orale Genius ASM calcolerà lo score dello studente, realizzando la sua scheda tecnica e mettendola a disposizione della Scholarschips, promuovendone la richiesta di borsa di studio universitaria. A quel punto sarà l’università stessa a valutare se l’atleta in questione va al caso suo oppure è meglio non perdere tempo”.



L’Agms promuove qualsiasi sport, individuale e di squadra, quali calcio, tennis, basket, pallavolo, hockey, pallanuoto, golf e molti altri.