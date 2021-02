Questo pomeriggio al Vismara il derbyha visto imporsi la formazione nerazzurra diche sfrutta tutti gli incredibili errori individuali e di squadra dei rossoneri die consegna agli annali un rotondo 0-3 siglato dal gol di Vezzoni e dalla doppietta della 'Joyita' Satriano.Una partita che è vissuta a lungo sul filo dell'equilibrio con Inter e Milane poco vogliose di farsi male. Tant'è che per i primi 15/20 minuti i tiri in porta si contavano sulle dita di una singola mano.i conche compie il primo errore della sua gara uscendo in ritardo su un retropassaggio e scontrandosi conlasciando la palla nella disponibilità di, bravo a crederci e a segnare il gol dell'1-0.Il vantaggio fa sbandare i rossoneri che in 10 minuti non reagiscono e, al contrario,che, servito al limite da Wieser, lascia partire un sinistro di prima che batte unche si distende, ma non in tempo per deviare la conclusione alla sua sinistra., questa volta con un concorso di colpe fra la difesa e il portiere con la prima che si dimentica in area piccolasu punizione die il secondo che si fa passare sotto le gambe il colpo di testa, non perfetto della punta uruguaiana.Giunti nella ripresa corre ai ripari e con un triplo cambio toglie il disastrosoper, e inserisceper Oddi e Di Gesù. L'ingresso soprattutto del terzino ungherese, che sfrutta la fascia destra nerazzurra (dove Madonna aveva perso per infortunio nel corso del primo tempo Lorenzo Moretti) per attaccare la profondità, dà una scossa al Milan senza però portare pericoli verso la porta die solo con l'ingresso diper Tonin i rossoneri trovano la via della porta trovando però pronta la risposta del portiere figlio d'arte nerazzurro sia suche suGli ultimi 15 minuti l'Inter abbassa i ritmi e il Milan cresce trovando prima con Stanga e poi con El Hilali la via della porta. L'Inter però regge, non sbanda e con gli ingressi di Bonfanti e Mirachi riesce a tenere alta la squadra e a gestire i possessi più delicati.in classifica difeso ancora dalla Roma che ha pareggiato 2-2 in extremis contro il Cagliari.Milan Primavera-Inter Primavera 0-3Marcatori: 20' Satriano (I), 31' Vezzoni (I), 42' Satriano (I)Assist: 31' Wieser (I), 42' Oristanio (I)Milan Primavera (4-3-1-2):Jungdal (46' Moleri); Stanga, Tahar (75' Grassi), Michelis, Oddi (46' Kerkez); Di Gesu (46' Bright), Brambilla (C), Mionic; Olzer; Tonin (60' El Hilali), Roback. A disposizione: Pseftis, Obaretin, Filì, Cretti, Saco, Robotti, Nasti. All.: Federico GiuntiInter Primavera (4-3-1-2): Stankovic (C); Moretti L. (19' Tonoli), Kinkoue, Moretti A., Vezzoni; Casadei, Sangalli, Wieser (75' Squizzato); Oristanio (66' Mirachi); Fonseca (75' Peschetola), Satriano (66' Bonfanti). A disposizione: Rovida, Basti, Sottini, Dimarco, Lindkvist, Iliev, Akhalaia, Bonfanti. All.: Armando MadonnaArbitro: Fabio NatillaAmmoniti: Oristanio (I), Michelis (M), Bonfanti (I), Stanga (M)