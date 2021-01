, il centrocampista uruguaiano si è lasciato alle spalle l'infortunio al ginocchio che lo ha fermato lo scorso 9 luglio e sta migliorando la propria condizione per mettersi a disposizione di Conte quanto prima. Lo dimostra la prestazione offerta con l'Primavera contro il Genoa, schierato dal 1' l'ex Fiorentina è stato protagonista assoluto per la vittoria della squadra di Madonna.con la specialità della casa: inserimento in area dalla destra, diagonale rasoterra che si insacca a fil di palo. Ma non è finita, perché, dopo l'espulsione del difensore rossoblù Gjini, l'urugaiano si è messo ancora in mostra: passaggio di Vecino in area, Satriano di tacco per Sangalli che fa 2-0. Settanta minuti di sostanza, inserimenti, filtro a centrocampo e tanta corsa. Segnale di una forma fisica che sta gradualmente tornando a buoni livelli. Lo conferma il tecnico della Primaveraal termine della gara: "Innanzitutto non sta a me giudicare il giocatore Vecino, posso parlare dell'atteggiamento che ha avuto negli spogliatoi: si è comportato in maniera fantastica nei confronti dei compagni mettendosi a disposizione. La sensazione è che stia molto bene, almeno con noi; mi ha fatto piacere l'entusiasmo con il quale è venuto e quello che ha portato alla squadra. Si è dimostrato un uomo, dopo sappiamo che è un giocatore di alto livello;(vice di Conte ndr)", riporta FcInterNews.it.- Gli occhi di Conte quindi sono già puntati su Vecino, che può diventare un'arma in più per il centrocampo in un mercato che nelle sue ultime ore vede l'Inter più attiva sul fronte attacco (si lavora a un possibile scambio Sanchez-Dzeko con la Roma ). Da possibile partente, nonostante l'infortunio i nerazzurri non avevano mai chiuso alla partenza dell'uruguaiano, seppur mantenendo una valutazione elevata del cartellino (7 milioni per la cessione immediata, 5 per il prestito con obbligo di riscatto) che aveva di fatto frenato le potenziali pretendenti, a riserva di lusso per Arturoe Nicolò: è Vecino il primo acquisto invernale dell'Inter.