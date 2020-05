Il vaccino contro il Covid-19 non arriverà subito per tutti: le prime dosi saranno degli Stati Uniti. Il CEO della casa farmaceutica francese Sanofi ha infatti annunciato a Bloomberg di aver raggiunto l'accordo con Washington: "Gli Stati Uniti avranno diritto all'ordinazione prioritaria più consistente, dal momento che hanno investito di più", ha spiegato Paul Hudson. Furia da parte della sottosegretaria all'economia francese Agnès Pannier-Runaucher, anche la Commissione Europea si dice contraria: "Il vaccino contro il Covid deve essere un bene pubblico, il suo accesso sarà equo e universale". Sanofi però non molla e rilancia: i vaccini andranno anche all'Europa, ma solo se "sarà altrettanto efficace" nel finanziare gli studi. Il presidente di Sanofi France Olivier Bogillot spiega: "In questo periodo gli americani sono efficaci e anche l'Ue deve esserlo altrettanto, aiutandoci a mettere a disposizione molto rapidamente il vaccino. Gli Stati Uniti hanno già previsto di versare centinaia di migliaia di euro, mentre con le autorità europee siamo ancora a livello di pourparler. Comunque, alla fine, ci saranno dosi sufficienti per tutti".