Terminato il mercato Davide Vagnati, direttore sportiivo della SPAL, ha tenuto la consueta conferenza stampa per analizzare quanto fatto dal club estense durante l'estate: "Non sta a certo a me dare dei voti - riporta LoSpallino.com -, bisogna vedere cosa dirà il campo. Io sono molto contento di quello che siamo riusciti a fare in base all'obiettivo della squadra e ai parametri economici. Abbiamo rispettato il budget e tenuto tutti i giocatori più importanti. La rosa è un po' abbondante, ma di positivo c'è che non c'è stato bisogno di escludere qualcuno dalla lista. In una stagione così lunga può succedere qualunque cosa, per cui un organico ampio può rappresentare una risorsa. La permanenza di Viviani? Dal punto di vista personale non è successo niente, con Federico andiamo d'accordo. Abbiamo investito su di lui all'inizio del mercato perché eravamo convinti del suo valore e lui aveva voglia di rimanere. Poi nel corso dell'estate ci sono state esigenze tecniche valutate assieme all'allenatore e abbiamo deciso di completare la rosa con altri tre giocatori, tra cui Valdifiori, restando dentro i parametri economici. Abbiamo fiducia in Federico, poi mi metto nei suoi panni e immagino provi un po' di rammarico, perché se arriva un giocatore nello stesso ruolo ci sta di non essere proprio contenti. Però noi siamo una società seria e non abbiamo necessità di mandare via nessuno e lui ci potrà dare una mano. Si è parlato tanto di Valdifiori e leggendo i giornali sembrava dovesse arrivare subito, ma non era esattamente così. All'inizio non c'erano le condizioni, poi alla fine abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo e ci siamo riusciti. Negli ultimi giorni non puoi dire a un giocatore "non ci servi più", non fa parte del nostro stile. Penso che anche quest'anno Viviani potrà dare un apporto".