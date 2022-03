A margine della partita contro l'Inter, il direttore sportivo del Torino, Vagnati, ha parlato a Dazn delle tante voci di mercato che vorrebbero Bremer vicino ai nerazzurri.



“Al momento non c’è niente di concreto perché ci sono tante partite e il focus è orientato su questa stagione. Non dico se sia o meno da Inter, quello lo decidono i dirigenti dell’Inter. Dico però che è da top in Europa”.