La conferenza stampa di presentazione diè stata, perl’occasione per fare il punto sul mercato del"Stiamo cercando di dare al nostro allenatore il prima possibile dei giocatori adeguati per quello che è il suo tipo di calcio. Siamo contenti delle tre operazioni fatte (, ndr), giocatori che abbiamo voluto fortemente. Karol Linetty è arrivato con grande entusiasmo, è un centrocampista duttile, nazionale della Polonia con cui ha anche giocato un Mondiale. Mergim Vojvoda è un ragazzo che ho visto parecchie volte dal vivo allo Standard Liegi, ha una grande fame. E' un ragazzo che ha sofferto molto e si è guadagnato con il lavoro quello che ha ottenuto".Vagnati ha parlato poi parlato del regista che arriverà al Torino: "Ne cerchiamo solo uno ma stiamo valutando più profili.è un giocatore che stiamo attenzionando,ha dimostrato sia in Italia che in Inghilterra di avere grandi qualità. E' un'operazione però al momento difficile. Noi abbiamo l'idea di costruire una rosa competitiva ma siamo anche attenti al bilancio".Su. Rinnovo del contratto? Ha ancora due anni ma la volontà è quella di creare qualcosa di duratura".Vagnati ha parlato anche di, ha un contratto ancora abbastanza lungo. Non è sul mercato, è un leader della squadra".Il direttore tecnico del Torino ha poi parlato anche di: "E' un giocatore molto importante per noi, ha leadership, mi auguro possa restare a lungo con noi. Voglio che i ragazzi capiscano cosa sta cambiando nel Torino: si stanno migliorando le strutture, la squadra, si sta facendo un progetto con un tecnico di un certo tipo".