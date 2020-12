Si è conclusa il 23 Novembre la nostra iniziativa letteraria, che ha messo in palio la partecipazione come uditore al Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi , uno dei più importanti in Europa e al Mondo che anche per il 2020 si è confermato ile tra i migliori in Europa secondo la classifica di Sport Business International. I candidati hanno dovuto partecipare a due differenti prove di scrittura, affrontando due tematiche molto attuali: la prima consisteva nell'elaborare soluzioni per garantire lo svolgimento completo della Champions League, il torneo calcistico più importante al mondo, in questo periodo di Coronavirus. La seconda invece, sempre legata alla presenza del Covid e del suo effetto sul mondo dello sport, chiedeva ai candidati di trovare un modo che permettesse ai tifosi e alle squadre partecipanti ad Euro2020 di sentirsi più vicine, nonostante le porte chiuse negli stadi.Per decretare il vincitore, la giuria ha tenuto conto ovviamente di entrabi gli elaborati e ha deciso di assegnare il primo premio aGiulia è la prima ragazza ad aggiuicarsi l'iniziativa di Calciomercato.com dedicata al MasterSport e si è guadagnata quindi l'opportunità di seguire un percorso di specializzazione in sport management, caratterizzato da un mix di docenze tradizionali, incontri con professionisti del settore, partecipazione ad eventi sportivi e progetti in aula. Infatti,anche quest’anno parteciperanno al corso degli atleti professionisti in carriera o che hanno appena terminato il loro percorso da calciatori.Qui il commento della vincitrice Giulia: "Sono molto contenta ed emozionata per questa vittoria. Finalmente posso entrare a far parte di coloro che supportano lo sport da dietro le quinte, un lavoro nascosto ma fondamentale per il suo funzionamento. Ringrazio di cuore Calciomercato.com per darmi questa opportunità. È sempre bello vedere che aziende di un certo spessore contribuiscano alla crescita delle nuove leve nel settore sportivo"Qui invece i due elaborati di Giulia:invece, e quindi vincitore dello stage nella redazione di Calciomercato.comAnche Andrea, grazie ai suoi due ottimi elaborati si è guadagnato un'opportunità importante, potendo essere parte della redazione di uno dei siti di calcio più autorevoli, seguiti e conosciuti in Italia.Qui i suoi due articoli:E' stata una scelta molto dura, pertanto ringraziamo tutti i partecipanti e li invitiamo a continuare a scrivere sulla community VivoperLei e a partecipare alla prossima edizione dell'iniziativa.MasterSport è leader in Italia nella formazione post laurea in tema di sport business (secondo la rivista Sport Business International) e tra i primi cinque master al mondo del settore. Il master, che ha completato la settimana scorsa le selezioni per l’permetterà anche quest'anno ai selezionati di intraprendere un percorso di perfezionamento della durata di un anno, grazie al quale avranno la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e muovere i primi passi nel mondo dello sport come professionisti del settore. Grazie ad una importante rete di partnership composta di società, agenzie, aziende e organizzazioni sportive nazionali ed internazionali (Calciomercato.com è parte di questa famiglia da molti anni). Con una storia ormai ventennale, il corso permette agli allievi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro trasformando la passione per lo sport nella professione di tutti i giorni.