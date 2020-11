L'agente Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio il ritorno sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli: "Un nobiluomo, come dimostrò quando presentò le dimissioni dopo l’eliminazione nel Mondiale 2014. Un fatto molto raro e nobile. Ha accettato sei mesi di contratto, qualcosa che si propone ad altri allenatori. Lui ha detto sì perché ama Firenze, perché si sente sicuro di sé e la squadra è buona, inoltre il suo cuore è viola. Prandelli non si prova! Che sia venuto qui è un plus".