Questione di scelte. Quella del Valencia, che rende inutile quella del diretto interessato, che in Spagna era pronto a mettere le radici. Simone Zaza lascerà los chés, la dichiarazione d'amore a mezzo stampa non è servita a far cambiare idea al club spagnolo, il quale ha comunicato all'entourage dell'ex attaccante di Juventus e Sassuolo che al Mestalla, per lui, non c'è più spazio. La notizia è rilanciata oggi da Deportes Cope, secondo il quale Zaza è stato messo sul mercato, nonostante un contratto in scadenza nel 2021, con l'obiettivo di incassare almeno 15 milioni di euro.



MILAN SULLO SFONDO - Il futuro di Zaza, salvo sorprese, sarà in Italia. Dalla Spagna sono convinti che il Milan, al quale è stato accostato in passato, stia valutando il suo profilo per rinforzare un attacco che in estate verrà rivoluzionato con gli addii di André Silva e Kalinic, magari inserendo nell'affare Bacca, che non vuole tornare in Italia ed è un obiettivo del Valencia. Per ora non arrivano conferme in questa direzione, il Milan al momento ha altre priorità ma il nome di Zaza è sulla lista di Mirabelli. Insomma, se ci saranno le condizioni Zaza potrebbe diventare un obiettivo concreto.