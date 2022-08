Oltre alla (ormai solita) mancata convocazione di Ilicic, l'ultima amichevole pre-campionato dell'Atalanta cela due importanti indizi di mercato.



A 10' dalla fine del match perso 2-1 contro il Valencia infatti è entrato Miranchuk: il russo, a un passo dalle visite mediche col Torino per una trattativa già avanzata sulla base di un prestito per 12 milioni di euro, è stato trattenuto per volere di mister Gasperini. Che, schierandolo questa sera, ha ribadito la sua volontà a tenerlo in rosa.



Non ha giocato invece Remo Freuler: negli ultimi giorni sul centrocampista svizzero è piombato il Nottingham Forest, che ha proposto un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza fissato a 10 milioni. Un'offerta che non ha convinto l'Atalanta, ma l'affare è tutt'altro che tramontato. Anche perché, con Ederson, Scalvini, de Roon, Pasalic e Koopmeiners, l'Atalanta sarebbe numericamente già a posto e non avrebbe bisogno di intervenire sul mercato.