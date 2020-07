Il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina per il dopo Iachini, ma dalla Francia sono sempre più insistenti i rumors circa un approdo di Laurent Blanc sulla panchina del Valencia. Lontano dai campi da 4 anni, l'ex ct transalpino avrebbe confessato al figlio - in occasione delle nozze delle stesse - di essere già in parola con la società spagnola.