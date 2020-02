Albert Celades, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro l’Atalanta.



SULL’ATTACCO DELLA DEA – “L’Atalanta ha un grande reparto offensivo, tra i migliori in Europa. Cercheremo di ‘disinnescare’ il loro gioco e contrattaccare nel miglior modo possibile”.



SUGLI INFORTUNI – “Abbiamo diversi giocatori in infermeria, tra cui Coquelin, Rodrigo Moreno e Florenzi, ma dobbiamo adattarci a questa situazione. Giocheremo con i giocatori che abbiamo, daremo una possibilità anche a chi ha fin qui trovato poco spazio”.