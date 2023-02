Il Valencia terzultimo e reduce dalla fine del rapporto con Gennaro Gattuso in panchina naviga in acque pericolosissime (terzultimo posto) e adesso deve pure fare a meno del bomber classe 1987 Edinson Cavani, che si è fermato nel corso della gara contro l'Athletic Bilbao e ne avrà per 3-4 settimane, quindi sarà out per le partite contro Getafe, Real Sociedad e Barcellona e proverà a rientrare contro l'Osasuna.