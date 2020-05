L'esterno del Valencia Alessandro Florenzi, in prestito dalla Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo: "In questi mesi ho provato a tenermi in forma e ora che siamo potuti tornare ad allenarci vogliamo tornare a essere squadra per finire bene la stagione. Il mio inizio a Valencia non è stato semplice, perché dopo le prime tre partite ho avuto la varicella e poi c'è stato lo stop per il virus. Non ho ancora potuto sfruttare al meglio l'ambiente valenciano, ho molta voglia di dimostrare ai tifosi quello che posso fare: sarà sicuramente diverso giocare senza di loro e sarà più difficile, ma vogliamo provare a dare loro una grande gioia dopo mesi difficili. Obiettivi? Dare il massimo per questa maglia, lottare fino alla fine di ogni partita e cercare di aiutare i miei compagni per arrivare in Champions League, un obiettivo alla nostra portata".