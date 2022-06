Gonçalo Guedes, attaccante portoghese del Valencia, ha parlato al portale Maisdefutbol:



"A oggi non so quale sia il mio futuro. Ho un contratto di due anni e voglio rispettarlo. Se ci sarà una soluzione migliore per il Valencia e per me allora se ne parlerà. Gattuso? È un allenatore che rispetto molto. Ha dimostrato in questi anni di poter fare un buon lavoro e mi auguro che si inserisca nel migliore dei modi. Il suo stile di gioco? Da calciatore devo adattarmi a ogni allenatore".