Piove sul bagnato per il Valencia, la squadra al terzultimo posto in Liga perde il bomber Edinson Cavani per infortunio. L’uruguaiano classe ’87, ex Napoli, è finito ai box per aver rimediato un problema muscolare nel primo tempo della sfida contro l’Athletic Bilbao e dovrà restare fermo per circa un mese, saltando così le prossime partite contro Getafe, Real Sociedad e Barcellona.