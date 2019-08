L’Inter di Antonio Conte, senza il nuovo acquisto Romelu Lukaku, scende in campo questa sera allo stadio Mestalla contro i padroni di casa del Valencia. Alle 21.30 va in scena la partita amichevole valida per il Trofeo Naranja, tradizionale evento estivo organizzato dalla squadra spagnola dal 1970. Oltre a Lukaku, fuori dai convocati anche Ivan Perisic, a un passo dalla cessione al Bayern Monaco; esclusi anche Godin per infortunio e Mauro Icardi per scelta tecnica. Riecco invece Lautaro Martinez, rientrato dalle vacanze e subito a disposizione dell’allenatore nerazzurro. Per l’Inter è l’ultima amichevole internazionale prima dell’esordio in campionato previsto lunedì 26 agosto a San Siro contro il Lecce. È l’ultima anche per il Valencia, che giocherà la prima partita di campionato il 17 agosto in casa contro la Real Sociedad.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 24 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 29 Dalbert; 10 Lautaro Martinez, 16 Politano.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Dimarco, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 21 Longo, 70 Esposito, 73 Agoumè, 95 Bastoni, 98 Pirola.

Allenatore: Antonio Conte



VALENCIA: 1 Domenech, 5 Gabriel Paulista, 7 Guedes, 8 Soler, 9 Gameiro, 10 Parejo, 14 Gaya, 17 Coquelin, 18 Wass, 19 Rodrigo, 24 Garay.

A disposizione: 2 Vallejo, 3 Salva Ruiz, 4 Jason, 6 Kondogbia, 11 Cherychev, 13 Cillessen, 16 Kang In, 20 Ferran, 21 Piccini, 22 Maxi, 23 Sobrino, 28 Cristian.

Allenatore: Marcelino Garcia Toral​



Di seguito la diretta testuale di Valencia-Inter: