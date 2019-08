Il tecnico del Valencia Marcelino fa il punto sul mercato in conferenza stampa: "Il club mi ha comunicato che la proprietà non ha dato il via libera all'acquisto di Rafinha. Rodrigo? Al club è arrivata l'informazione che avrebbe un accordo con l'Atletico Madrid. Non so com'è la situazione, lui ha sempre avuto una risposta professionale e personale esemplare. Decideremo domani se giocherà o meno. Il presidente ha detto che fino alla chiusura del mercato può succedere di tutto".