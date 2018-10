Il terzino italiano del Valencia, Cristiano Piccini ha dichiarato: "E' stata una settimana molto bella e non posso chiedere di più. E' un grandissimo orgoglio difendere la maglia della propria Nazionale, sono molto felice di essere arrivato fin lì. Quando Mancini mi ha chiamato per farmi entrare è stato abbastanza emozionante e anche molto bello, ho lavorato bene in questi anni e credo di essermelo meritato".



"Torno dalla Nazionale con forza, entusiasmo e voglia di lavorare e migliorare. So di non aver iniziato benissimo, non vivo su Marte e l'errore contro l'Espanyol è costato caro. Ma le critiche fanno parte del calcio, continuerò ad allenarmi e a migliorarmi per trasformare le critiche in applausi".