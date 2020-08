Perché il livello dello scontro ha raggiunto il suo massimo, ma soprattutto perchéE come drammaticamente ha confermato la recente notizia sul mancato pagamento degli stipendi ai calciatori, che a un dato momento ha fatto paventare la retrocessione amministrativa della squadra in Segunda B. Un'ipotesi che almeno per il momento si è rivelata non realistica, ma potrebbe ripresentarsi alla fine della stagione 2020-21.Tutto ciò ha spintodalle conseguenze potenzialmente devastanti per il club. Le accuse ipotizzate sono:. Con due soggetti che in modo particolare vengono indicati da Sesé come i principali colpevoli della situazione:, il miliardario singaporiano che ha comprato il club nel 2014,, la cui relazione con Lim è talmente stretta da avere indotto il super-agente portoghese a volerlo come testimone in occasione delle nozze con rito religioso, che nell'estate 2015 hanno ulteriormente cementato l'unione con Sandra Barbosa.Nella denuncia stilata dallo studio legale Durán & Durán,. Riguardo a quest'ultimo aspetto, le evidenze sono impietose, così come le cifre.. Quanta parte di questo flusso è stato intercettato da Mendes? Molto più di quello che farebbe pensare il coinvolgimento ufficiale di Gestifute. Perché in realtàPer esempio, quella che nell'estate 2015 ha portato a Valencia il difensore svizzero-tunisinoe al suo agente Kader. Tutto quanto accadeva a margine di un trasferimento caratterizzato da un passaggio che ha lasciato perplessi gli operatori dell'informazione, e di cui noi diabbiamo dato immediato riferimento. È accaduto durante la conferenza stampa di presentazione del calciatore quando la presidentessa Lay Hoon Chan, manager di fiducia di Peter Lim, ha rifiutato di rispondere a domande sul costo per l'acquisizione dei diritti del calciatore , accampando la necessità di “non compromettere il club”. La bizzarra riservatezza su quel movimento di mercato è stata parte soltanto minima di uno stile di gestione del club che porta al rovinoso stato attuale.(altra persona di fiducia messa da Lim a capo del club),prima ancora che la trattativa per comprare il Valencia andasse a conclusione. Altri tempi, quelli. Fanno parte di una lunga vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi poco a poco, nei giorni e nelle settimane che verranno, perché riteniamo sia esemplare della follia da finanziarizzazione che si è impadronita del calcio.Per il momento, rimane da dire che. L'ultimo in ordine di tempo è Pascu, all'anagrafe José Pascual Alba, prodotto della cantera acquisito a costo zero dagli olandesi dell'ADO Den Haag. E mentre registrano l'impoverimento tecnico andare di pari passo con quello economico,(un'altra...). Nelle scorse settimane, su Instagram, la ragazza si è lasciata andare a un commento di risposta contro la rabbia dei tifosi valenciani: “ Il club è nostro e ci possiamo fare quello che vogliamo senza che nessuno possa dire nulla ”. Scontato che si scatenasse la polemica, cui Kim Lim ha tentato di porre argine dando una giustificazione del post precedente: “Mi sono schierata dalla parte di mio padre e della razza cinese”. No comment.@pippoevai