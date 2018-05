Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva l'Inter non può esercitare il diritto di riscatto fissato per Cancelo che quindi rientrerà al Valencia. Il club spagnolo ha ora fissato un nuovo prezzo per cederlo entro il 30 giugno. Si partirà a trattare da 45 milioni, esattamente la cifra che manca per sistemare i bilanci in ottica Fair Play Uefa.