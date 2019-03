Valentina Allegri è stata vittima di uno scherzo delle Iene, durante il quale ha parlato anche del suo rapporto col padre, allenatore della Juventus: "Io con un calciatore? Mai, la loro carriera finirebbe in un attimo. Se papà è geloso? Sì, ogni tanto mi manda dei messaggi con le foto che pubblico sui social. Papà e Ambra Angiolini? Li vedo entrambi molto presi. Quando mio padre si innamora, corre. E adesso lo sta facendo, con lei ci sentiamo. Se è più gelosa lei o lui? Mi sa lei. Se la chiamo mamma? No, per carità, già ne ho una e mi basta".



SU SIMEONE - "Simeone? Lo conosco per il gestaccio. Penso lo abbia fatto per un eccesso di euforia. Papà non l'avrebbe mai fatto, è troppo composto, tranne quando getta a terra la giacca".