Giocatrice di basket, modella e viaggiatrice,è ora più che mai la sportiva più sexy d’Italia. 28enne, nata a Rimini e di stanza a Roma, Valentina ha un seguitissimo profilo ufficiale su Instagram, dove vanta 2,3 milioni di followers. Personaggio televisivo, ma anche ombrellina ine 'attrice' (con all’attivo una comparsata in, di Carlo Vanzina), Valentina si è affermata anche come icona social. Grande tifosa dei Los Angeles Lakers e del compianto Kobe Bryant, la Vignali è stata protagonista anche di un esplosivo servizio per Playboy Italia. Negli ultimi giorni, uno suo scatto in reggiseno su IG ha fatto impazzire i suoi fan. E c’è chi ha commentato: “La più FAIGA del reame”.